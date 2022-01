Agriculture News: किसान गेहूं की फसल बेचने के लिए घर बैठे कराएं रजिस्ट्रेशन, कहीं आने-जाने की जरूरत नहीं

नई दिल्‍ली : (Agriculture News) गेहूं की खेती (Wheat Farming) करने वाले किसानों (Farmers) को अब अपनी फसल की सरकारी खरीद के लिए मंडियों तक आने जाने की जरूरत नहीं है. किसानों के लिए अच्‍छी खबर ये है कि वे घर पर बैठे ही अपनी गेहूं की फसल (Wheat crop) को बेच सकते हैं. इसके लिए किसानों (Farmers) को जरूरी दस्‍तावेजों के साथ अपनी फसल का फोन से रजिस्‍ट्रेशन करना होगा और वे अपनी सुविधा अनुसार उपज को अपने समय के अनुसार बेच पाएंगे. खास बात ये भी है कि फसल का पैसा भी डायरेक्‍ट उनके अकाउंट में आ जाएगा.

दरअसल, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा शहर में गेहूं की सरकारी खरीद (Government Procurement of Wheat) शुरू होने वाली है, जिसमें समर्थन मूल्य पर कुछ बदलाव किए गए हैं. गेहूं की खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया (Registration process for purchase of wheat) फरवरी माह के पहले सप्ताह से शुरू होने जा रही है. इसके तहत किसान गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए घर बैठे अपने फोन से ही फसल का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और अपने समय के अनुसार उसको बेच पाएंगे. रजिस्‍ट्रेशन के जरुरी दस्‍तावेजों में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पहचान पत्र के रूप में किसान की आईडी या फिर पैन कार्ड, वनाधिकार पट्टाधिकारी किसान के पट्टे की फोटोकॉपी और लीज पर खेती करने वाले किसान का लीज अनुबंध शामिल हैं.

इससे पहले किसानों (Farmers) को फसल को बेचने के लिए सरकार द्वारा एसएमएस भेजा जाता था. इसके बाद तय तारीख पर ही किसानों को अपनी फसल बेचनी पड़ती था, लेकिन अब किसानों की सुविधा और हित को ध्‍यान में रखते हुए एसएमएस की अनिवार्यता को समाप्‍त कर दिया गया है. अब किसान अपनी सुविधा अनुसार उपज बेचने के लिए तारीख व समय चुन सकेंगे.

जानकारी के अनुसार, फरवरी माह के पहले सप्ताह से शुरू होने वाले रजिस्‍ट्रेशन की अंतिम तारीख 5 मार्च 2022 रहेगी. इसमें किसान अपना रजिस्‍ट्रेशन एमपी किसान ऐप, ई-उपार्जन मोबाइल ऐप, पब्लिक डोमेन में ई-उपार्जन पोर्टल पर करवा सकते हैं.

जिन फसल बेचने वाले किसानों के बैंक खाते उनके आधार से जुड़े होंगे, उनका पैसा उनके सीधे बैंक अकाउंट में ही होगा. लिहाजा जिन किसानों के खाते आधार से लिंक नहीं हैं, उन्‍हें इसे जोड़ना होगा. वरना उन्‍हें दिक्‍कतों का सामना करना पड़ सकता है.

