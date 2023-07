नई दिल्ली. संसद का मानसून सत्र गुरुवार 20 जुलाई से शुरू हो रहा है. इस सत्र से ठीक एक दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के साथ बैठक की. इस बैठक में बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी, समाजवादी पार्टी के एसटी हसन, बीजू जनता दल के पिनाकी मिश्र, डीएमके के एसएस पलानीमणिक्कम, शिवसेना (शिंदे) के राहुल रमेश शिवाले, टीआरएस के नमा नागेश्वर राव, डीएमके के टीआर बालू, IUML के ईटी मोहम्मद बशीर, सीपीएम के पीआर नटराजन, टीडीपी के जयदेव गल्ला और टीआरएस के एमएस रेड्डी भी मौजूद थे.

इस दौरान उन्होंने लोकसभा सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की. संसद के सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की परंपरा रही है, जिसमें विभिन्न दल अपने मुद्दों को रखते हैं. इस बैठक में सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी शामिल होते हैं. उधर, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा मंगलवार (18 जुलाई) को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक को टाल दिया गया, क्योंकि कई दलों के नेता उपलब्ध नहीं थे.

11 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र

संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को होगी, जो 11 अगस्त तक चलेगा. इस दौरान संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें प्रस्तावित हैं. यह सत्र काफी हंगामेदार रहने का आसार है. एक ओर जहां सत्ता पक्ष महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने का प्रयास करेगा, वहीं दूसरी ओर विपक्ष रेल सुरक्षा, महंगाई और अडाणी मामले पर जेपीसी गठित करने की मांग सहित अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा.

