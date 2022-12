VIDEO: अहमदाबाद में जामा मस्जिद के शाही इमाम के बिगड़े बोल, कहा- महिलाओं को टिकट देना इस्लाम विरोधी

अहमदाबाद. अहमदाबाद में जामा मस्जिद के शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी ने रविवार को कहा कि चुनावों में महिलाओं को टिकट देना इस्लाम के खिलाफ विद्रोह है तथा यह धर्म को कमजोर करता है. गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे तथा अंतिम चरण के मतदान की पूर्व संध्या पर यहां पत्रकारों से बातचीत में शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी ने कहा कि महिलाओं को नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है क्योंकि इस्लाम में उनकी एक निश्चित जगह है.

आपके पास कोई मर्द नहीं है, जो औरतों को टिकट दे रहे हैंः शाही इमाम

उन्होंने कहा, ‘अगर आप इस्लाम की बात करते हैं. क्या आपने एक भी महिला को नमाज पढ़ते हुए देखा? इस्लाम में नमाज का बहुत बड़ा महत्व है. अगर इस्लाम में महिलाओं का लोगों के सामने आना उचित होता तो क्या उन्हें मस्जिद में प्रवेश करने से रोका जाता.’ इसके साथ ही शाही इमाम ने यह भी सवाल किया कि आपके पास कोई मर्द नहीं है, जो औरतों को टिकट दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल से हमारा मजहब कमजोर होगा.

#WATCH | Those who give election tickets to Muslim women are against Islam, weakening the religion. Are there no men left?: Shabbir Ahmed Siddiqui, Shahi Imam of Jama Masjid in Ahmedabad#Gujarat pic.twitter.com/5RpYLG7gqW

— ANI (@ANI) December 4, 2022