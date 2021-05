वैक्सीन लाइसेंस को लेकर मोदी सरकार पर बरसे ओवैसी, पूछा-भारत बायोटेक और सीरम से आपका क्या कनेक्शन है

हैदराबाद. ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को कोरोना वायरस रोधी वैक्सीन के लिए सिर्फ दो ही कंपनियों को लाइसेंस देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया और पूछा कि आपका इनसे क्या कनेक्शन है? एआईएमआईएम के ट्विटर अकाउंट पर जारी एक वीडियो में ओवैसी ने कहा, 'कोवैक्सीन को आईसीएमआर ने तैयार किया जो कि सरकार से संबंधित है और फिर सरकार ने सिर्फ भारत बायोटेक को इसका लाइसेंस दिया. हमारी सारी वैक्सीन सिर्फ दो ही कंपनियां क्यों बना रही हैं?'

ओवैसी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा, 'दूसरी कंपनियों को वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस क्यों नहीं मिल सकता? क्या मोदी के साथ भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट का कनेक्शन इलेक्टोरल बॉन्ड पर आधारित है?' उन्होंने आगे कहा, 'मोदी ने वैक्सीन के 50 प्रतिशत उत्पादन को डायवर्ट किया है. अब वैक्सीन हासिल करने के लिए राज्य सरकारों को निजी क्षेत्र के साथ प्रतियोगिता करनी होगी. यह किस तरह की वैक्सीन पॉलिसी है?'

