वायु सेना प्रमुख वीआर चौधरी ने बेंगलुरु में उड़ाया स्वदेशी फाइटर जेट 'तेजस', आप भी देखें VIDEO

नई दिल्ली: भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी (Air Chief Marshal VR Chaudhari) शनिवार को बेंगलुरु में लाइट कॉम्बैक्ट एरक्राफ्ट तेजस(Light Combat Aircraft Tejas Mk 1) को उड़ाते हुए नजर आए. एयरचीफ मॉर्शल के स्वदेशी विमान को उड़ाते हुए वीडियो को एयरफोर्स ने शेयर किया है. भारतीय एयरफोर्स के अनुसार वीआर चौधरी बेंगलुरु के दो दिवसीय दौरे पर हैं.

अपने दौरे के दौरान एयर चीफ मॉर्शल ने स्वदेशी एयरक्राफ्ट Mk 1 तेजस और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और HTT-40 को उड़ाया. इन दोनों विमानों को आत्मनिर्भर भारत रक्षा’ की दिशा में अपने अभियान के तहत IAF में शामिल किया जा रहा है. विमानों को उड़ाने और परखने के साथ ही उन्होंने वर्तमान और भविष्य की योजनाओं पर विमान के परीक्षण दल और डिजाइनरों से भी मुलाकात कर बातचीत की.

Indian Air Force chief Air Chief Marshal VR Chaudhari taking off in a Light Combat Aircraft Tejas fighter jet in Bengaluru, Karnataka. pic.twitter.com/JYgWxFDVRM

— ANI (@ANI) August 6, 2022