तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, टेकऑफ के दौरान हुआ हादसा, बाल-बाल बची 182 पैसेंजर्स की जान

तिरुवनंतपुरम. केरल (Kerala) के तिरुवनंतपुर एयरपोर्ट (Thiruvananthapuram airport) पर शुक्रवार को अफरातफरी का माहौल हो गया. दरअसल, कालीकट से दम्मम जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट ( Air India Express flight) को तकनीकी कारणों की वजह से डायवर्ट कर दिया गया. फिर तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. इसके बाद फौरन तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पूरी तरह से इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी. कालीकट से दम्मम जा रही फ्लाइट में हाइड्रोलिक उपकरण खराब होने के कारण उसे डायवर्ट कर दिया गया. हवाई अड्डे के सूत्रों के मुताबिक फ्लाइट दोपहर 12.15 बजे एयरपोर्ट पर उतरी.

सूत्रों का कहना है कि 182 यात्रियों को लेकर जा रही एइर-इंडिया एक्सप्रेस आईएक्स 385 फ्लाइट ( Air India Express flight emergency landing) का पिछला हिस्सा कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सुबह उड़ान भरने के दौरान रनवे से टकरा गया था. बताते है कि सुरक्षित उतरने के लिए अरब सागर के ऊपर ईंधन निकालने के बाद विमान हवाई अड्डे पर उतरा. इस दौरान हवाई अड्डा प्रबंधन ने पूर्ण आपात स्थिति घोषित कर दी थी.

#WATCH | Dammam bound Air India Express flight from Calicut diverted to Thiruvananthapuram due to technical reasons lands safely at the airport. A full emergency was declared at the Thiruvananthapuram airport for the landing of this flight pic.twitter.com/22EunuU0n5

— ANI (@ANI) February 24, 2023