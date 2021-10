नई दिल्‍ली. भारत-पाकिस्‍तान बॉर्डर (India-Pakistan Border) पर जारी तनाव के बीच भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) की पश्चिमी वायु कमान के एयर मार्शल अमित देव (Amit Dev) ने कहा है कि बडगाम में केवल IAF और सेना की भागीदारी ही नहीं थी, बल्कि कई छोटे मिशन थे, जिसके परिणामस्वरूप मुक्त कश्मीर सुनिश्चित हुआ. उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि एक न एक दिन पाक अधिकृत कश्मीर हमारे हिस्से में शामिल हो जाएगा और आने वाले वर्षों में हमारे पास पूरा कश्मीर होगा.

बडगाम लैंडिंग के 75 साल पूरे होने पर एयर मार्शल अमित देव ने कहा कि हमें गर्व है कि हमारी सेना ने लंबी लड़ाई के बाद पाकिस्‍तानी सेना को पीछे धकेल दिया था और पाकिस्‍तानी मंसूबों पर पानी फेर दिया था. उन्‍होंने कहा कि ‘अगर उस समय संयुक्‍त राष्‍ट्र ने हस्‍तक्षेप न किया होता तो आज पूरा कश्‍मीर हमारे पास होता. मैं कह सकता हूं कि केवल भारतीय वायुसेना और सेना की मदद से ही नहीं कई छोटे-छोटे मिशनों के जरिए हमने कश्‍मीर को मुक्‍त कराया था.’

#WATCH | “…It wasn’t only IAF & Army’s participation in Budgam but many small missions that resulted in ensuring free Kashmir…I’m sure some day POK will join this part of Kashmir & we’ll have whole Kashmir in yrs to come: Air Marshal Amit Dev, AOC-in-C, Western Air Command pic.twitter.com/GuN0UE4S7q

