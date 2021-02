पूर्व भारतीय राजनयिक अजय मल्होत्रा (Ajai Malhotra News)को मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति (Advisory Committee of the Human Rights Council) का चेयरपर्सन चुना गया है. वह इस पद पर चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं. मल्होत्रा भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं. अपने सेवा काल के दौरान कई अहम पदों पर काम किया.मल्होत्रा ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से अर्थशास्त्र से एमए किया था. वह रूस में भारत के उ्च्चायुक्त रह चुके हैं. वह केन्या के नेरौबी भारतीय उच्चायोग में भी सेवा दे चुके हैं. 30 नवंबर 2013 को वह भारतीय विदेश सेवा से रिटायर हुए थे.अजय मल्‍होत्रा ने 1979 से 1982 तक केन्या और सेशेल्स जैसे देशों के साथ देश के संबंधों को मजबूती देने के लिए नैरोबी में उच्चायोग में भी सेवा दी है. उन्‍होंने 1885 से जिनेवा में संयुक्‍त राष्‍ट्र में भारत के स्‍थायी मिशन में बतौर प्रथम सचिव काम शुरू किया था. यहां पर उन्‍होंने 1989 तक अपनी सेवाएं दी. वह WHO और WIPO जैसी संस्‍थाओं में भी भारत का झंडा बुलंद कर चुके हैं. वह आईएलओ में भी भारत का प्रतिनिधित्‍व कर चुके हैं. अजय मल्‍होत्रा के पिता ओम प्रकाश मल्‍होत्रा भारतीय सेना प्रमुख के पद से रिटायर हुए थे.