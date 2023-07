मुंबई. अपने चाचा शरद पवार को मात देते हुए एनसीपी को तोड़कर महाराष्ट्र की शिंदे-बीजेपी सरकार में शामिल हुए अजित पवार अब एनसीपी प्रमुख से मिलने को लेकर चर्चा में हैं. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और उनके गुट के एनसीपी विधायक लगातार दूसरे दिन पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से मिलने के लिए मुंबई के वाईबी चव्हाण सेंटर पहुंचे. रविवार की मुलाक़ात में उनके साथ सभी मंत्री थे. जबकि आज यानी सोमवार को अजित पवार के साथ उनके सभी एनसीपी समर्थक विधायक भी मौजूद हैं. बैठक को लेकर राकांपा के बागी नेता और राज्यसभा सदस्य प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार से हुई मुलाकात पर कहा, ‘मुझे नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है.’

जानकारी के मुताबिक अयोग्यता के मसले को हल करने के लिए अजित पवार अपने चाचा शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं. शरद पवार भी वहां पहुंचे. बगावत के बाद एनसीपी के दोनों ही गुटों में इस मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हालांकि, अजित पवार और विधायकों के वाईबी चव्हाण सेंटर पहुंचने की खबर के बाद शरद पवार भी वहां पहुंचे. सवाल यह भी है कि क्या यह मुलाकात पूर्व नियोजित है. अजित पवार ने इस मुलाकात के बारे में कहा कि राजनीति अलग है और परिवार अलग है.

#WATCH | NCP president Sharad Pawar arrives at Mumbai’s YB Chavan Centre where Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar and NCP MLAs of his faction are present to meet him. pic.twitter.com/hrx8S2mVTR

— ANI (@ANI) July 17, 2023