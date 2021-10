अजित पवार की बहनों के घर पर IT डिपार्टमेंट ने मारा छापा, बोले- निचले स्तर की हो रही राजनीति

नई दिल्ली. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने गुरुवार को महाराष्ट्र में कई जगहों पर छापेमारी की. विभाग की तरफ से की गई इस छापेमारी में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) से संबंधित कंपनियां और उनकी बहनों के घर भी शामिल हैं. डिप्टी सीएम ने आईटी की इस रेड पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कई सवाल भी खड़े किए. उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स विभाग की तरफ से होने वाली यह छापेमारी पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है.

जानकारी के अनुसार आयकर विभाग ने गुरुवार को डायनामिक्स और डीबी रियल्टी के प्रमोटरों के दफ्तरों और आवासों पर छापेमारी की. इसके साथ ही विभाग ने उन चीनी मिलों पर भी छापा मारा जिन्हें डायनामिक्स और डीबी रियल्टी द्वारा फंड दिया गया था. आयकर विभाग ने मुंबई, पुणे, नागपुर समेत राज्य में करीब 50 जगहों पर बड़ी कार्रवाई की.

क्यों की कार्रवाई मालूम नहीं

इनकम टैक्सी डिपार्टमेंट की तरफ से होने वाली इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि मेरी 3 बहनों के घर पर आयकर विभाग ने छापेमारी की, लेकिन मुझे अभी तक इसका कारण नहीं मालूम है कि विभाग ने किस आधार पर यह कार्रवाई की. उन्होंने इस कार्रवाई को राजनीतिक से प्रेरित छापेमारी बताया. डिप्टी सीएम ने इशारों इशारों पर केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अब निम्न स्तर की राजनीति पर उतर आए हैं.

Income Tax department conducted raids at houses & companies of my 3 sisters. I don’t know the reason behind it but these are politically motivated raids. They are doing a low-level of politics. I feel bad: Maharashtra Deputy CM & NCP leader Ajit Pawar pic.twitter.com/qjggdlsaSU

— ANI (@ANI) October 7, 2021