हाथ में एके 47, जोरदार इंग्लिश, तालिबान की नई तस्वीर गढ़ने के हो रहे हैं प्रयास?

नई दिल्ली. अफगानिस्तान (Afghanistan) में इस बार तालिबान (Taliban 2.0) की वापसी बिल्कुल अलग अंदाज में हुई है. बिना किसी खास विरोध के काबुल पर कब्जा करने के बाद अपने बयानों में तालिबान लगातार पहले शासनकाल की पुनरावृत्ति से इनकार करता रहा है. अतिवादी संगठन की तरफ से कहा गया है कि महिलाओं को शरिया के तहत सभी अधिकार मुहैया कराए जाएंगे. इस बीच एक तालिबान लड़ाके का फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हुए वीडियो वायरल हो रहा है.

इस वीडियो में तालिबान लड़ाका बता रहा है कि उसने काबुल युनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और वो अंग्रेजी का शिक्षक है. हाथ में एक 47 लिए वह लड़ाका कह रहा है कि वो भविष्य में टीचिंग करेगा. बाद में जब पत्रकार उससे अरबी भाषा में सवाल करता है तो वो अरबी में जवाब दे रहा है.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सीनियर एडवाइजर कंचन गुप्ता ने भी ये वीडियो शेयर करते हुए तालिबान के नए शासन को लेकर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा है कि तालिबान 2.0 का शासन लाने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास हुए हैं और पैसे खर्च हुए हैं. अब तक जो दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक तालिबान की छवि की रिब्रांडिंग करने के लिए कई स्तरों पर कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है. यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि तालिबान 2.0 बेधड़क अंग्रेजी भी बोल सकता है.

Immense effort and massive 💵 would have gone into preparing the #Taliban 2.0 #Toolkit What has emerged till now is smoothly coordinated multi-level public relations to rebrand #Taliban and present a Taliban 2.0 that even speaks in flawless English. pic.twitter.com/jhDgDNGuR7

— Kanchan Gupta 🇮🇳 (@KanchanGupta) August 18, 2021