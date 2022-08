महाराष्ट्रः रायगढ़ तट पर सुरक्षा कर्मी तैनात, AK-47 के साथ मिली नौका के बाद ऐसे हैं हालात

मुंबई. महाराष्ट्र में रायगढ़ तट पर संदिग्ध नौका मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है. सुरक्षा कारणों को देखते हुए रायगढ़ जिले के समुद्र तट पर सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं, जहां तीन एके-47 राइफलों के साथ एक संदिग्ध नौका जब्त की गई थी. बता दें कि महाराष्ट्र में रायगढ़ तट पर बृहस्पतिवार को 16 मीटर लंबी एक संदिग्ध नौका पाई गई, जिस पर तीन एके-47 राइफल और कारतूस रखे हुए थे. अधिकारियों के मुताबिक इस नौका की मालिक एक ऑस्ट्रेलियाई महिला है. अधिकारियों ने बताया कि हालांकि इससे सुरक्षा संबंधी कोई खतरा नहीं है और इस घटना का आतंकवाद से कोई संबंध अब तक सामने नहीं आया है. नौका पर हथियारों के मिलने से दही हांडी कार्यक्रमों और गणेश उत्सवों के मद्देनजर लोगों के बीच दहशत पैदा हो गयी है.

इस बीच, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बृहस्पतिवार को कहा कि रायगढ़ तट से मिली नाव एक ऑस्ट्रेलियाई महिला की है. इस नाव से कुछ अर्ध-स्वचालित हथियार बरामद हुए हैं. फडणवीस ने राज्य विधानसभा को सूचित किया कि खराब मौसम के कारण नाव अनियंत्रित होकर बहते हुए रायगढ़ तट पर आ गई थी. उन्होंने कहा, ‘रायगढ़ तट पर मिली नाव का स्वामित्व एक ऑस्ट्रेलियाई महिला के पास है. नाव में कुछ अर्ध-स्वचालित हथियार मिले हैं.’ उन्होंने कहा, ‘केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.’

Maharashtra | Morning visuals of a seashore in Raigad district where a suspicious boat with three AK-47 rifles was seized, yesterday pic.twitter.com/tg3i1hqNXQ

— ANI (@ANI) August 19, 2022