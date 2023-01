कांग्रेस को एक और झटका! एके एंटनी के बेटे ने छोड़ी पार्टी, BBC डॉक्यूमेंट्री पर ट्वीट डिलीट करने का था दबाव

नई दिल्ली: राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस (Congress) एक बार फिर टूटी है और पार्टी को साउथ भारत में बड़ा झटका लगा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री को लेकर सियासी घमासान के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता एके एंटनी के बेटे अनिल के एंटनी (Anil K Antony) ने कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है. एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने बुधवार को ट्वीट कर अपने इस्तीफे का ऐलान किया है. बता दें कि केंद्र सरकार ने वृत्तचित्र का लिंक साझा करने वाले यूट्यूब वीडियो और ट्विटर पोस्ट ब्लॉक कर दिए हैं.

अनिल एंटनी ने ट्विटर पर कहा, ‘मैंने कांग्रेस से अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है. मुझ पर एक ट्वीट को वापस लेने के असहिष्णुता से दबाव बनाया जा रहा था. वह भी उनकी तरफ से जो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खड़े होने की बात करते हैं. मैंने मना कर दिया.’ बता दें कि बीबीसी की ओर से पीएम मोदी और 2002 के गुजरात दंगों पर पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री पर एंटनी ने सरकार का साथ दिया था. इसके बाद कांग्रेस के भीतर ही उनका विरोध हो रहा था और ट्वीट वापस लेने का दवाब बनाया जा रहा था.

I have resigned from my roles in @incindia @INCKerala.Intolerant calls to retract a tweet,by those fighting for free speech.I refused. @facebook wall of hate/abuses by ones supporting a trek to promote love! Hypocrisy thy name is! Life goes on. Redacted resignation letter below. pic.twitter.com/0i8QpNIoXW

— Anil K Antony (@anilkantony) January 25, 2023