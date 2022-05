दिल्ली साधने निकले KCR ने अखिलेश से की मुलाकात, शाम को देखेंगे केजरीवाल का 'मोहल्ला क्लिनिक'

नई दिल्ली: तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव एक हफ्ते के लिए दिल्ली में हैं. सपा प्रमुख अखिलेश यादव शनिवार दोपहर उनसे मुलाकात करने पहुंचे. आज शाम 5 बजे के करीब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात. केजरीवाल, केसीआर को दिल्ली के ‘मोहल्ला क्लिनिक’ दिखाएंगे. इसके अलावा वह तेलंगाना के मुख्यमंत्री को दिल्ली के सरकारी स्कूल दिखाएंगे. दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का खूब गुणगान करते हैं.

दिल्ली दौरे पर आए तेलंगाना के मुख्यमंत्री को भी वह अपनी सरकार का ‘एजुेशन एंड हेल्थ मॉडल’ शो कर कर रहे हैं. इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन राष्ट्रीय राजधानी के दौरे पर आए थे तो, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन्हें मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी स्कूल दिखाने ले गए थे. पंजाब में तो अब आम आदमी पार्टी की सरकार है. वहां मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले से ही दिल्ली मॉडल को अपनाने का ऐलान कर चुके हैं, जिसके तहत पंजाब में भी मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे और सरकारी स्कूलों का कायाकल्प होगा.

Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav meets Telangana CM K Chandrashekar Rao at his residence in Delhi. pic.twitter.com/wDmaVX9bIl

— ANI (@ANI) May 21, 2022