कहीं जासूस तो नहीं? एयरफोर्स स्टेशन की फोटो-VIDEO ले रहा था पायलट, वायुसेना ने दबोचा

नई दिल्ली: भारतीयु वायुसेना (Indian Airforce) के जवानों ने एक पायलट (Alliance Air Pilot detained) को पकड़ा है, जिसके बाद यह सवाल उठना लाजिमी है कि वह जासूसी तो नहीं कर रहा था? यह घटना राजस्थान की है, जहां उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय वायुसेना के सुरक्षाकर्मियों ने एक पायलट को पकड़ा. अलायंस एयर का यह पायलट एयरफोर्स स्टेशन की तस्वीरें और वीडियो ले रहा था. बता दें कि गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, वायुसेना के जवानों ने कुछ घंटों के लिए आरोपी पायलट को हिरासत में लिया. वह कथित तौर पर वायुसेना स्टेशन की तस्वीरें और वीडियो ले रहा था. कहा जा रहा है कि आरोपी पायलट से पूछताछ भी हुई है, मगर इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. इस बीच एयरलाइन कंपनी अलायंस एयर ने बयान जारी कर कहा है कि आरोपी पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया है.

Correction | A pilot of Alliance Air was detained for a few hours by Indian Air Force security personnel at Rajasthan’s Uttarlai Air Force Station* for allegedly taking pictures and videos.

The said pilot has been de-rostered, says the Airline pic.twitter.com/RpMm6cTrXi

— ANI (@ANI) January 13, 2023