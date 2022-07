डिलीवरी बॉय बनकर पेस्ट्री के साथ कंपनी के बॉस तक पहुंचाया रिज्यूमे, जोमैटो ने कहा- ये कूल नहीं है

नई दिल्ली. इस वक्त नौकरी की तलाश करना सबसे कठिन काम है. लोग सोशल मीडिया पर कंपनियों को एप्रोच कर रहे हैं ताकि उन्हें नौकरी मिल सके. लेकिन इस बीच एक शख्स ने नौकरी ढूंढने का नायाब तरीका निकाला है. कंपनी के बॉस तक अपना रिज्यूमे पहुंचाने के लिए युवक ने जो आइडिया अपनाया है, वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. अमन खंडेलवाल नाम के युवक ने एम्प्लायर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जोमैटो डिलीवरी एक्जीक्यूटिव के कपड़े पहने और पेस्ट्री के बॉक्स में अपना रिज्यूमे भेज दिया.

फूड बॉक्स के अंदर रिज्यूमे देने की घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. हालांकि फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो को ये आइडिया पसंद नहीं आया. युवक ने इस घटना के बारे में ट्विटर पर पोस्ट किया, जिसे अभी तक हजारों लाइक्स मिल चुके हैं. युवक ने खुद इससे संबंधित तस्वीरों को शेयर किया है. शेयर की गई तस्वीरों के जरिये आप जान सकते हैं कि युवक ने पहले फूडबॉक्स में अपना रिज्यूमे डाला और फिर दो पाइन एप्पल की पेस्ट्री रख दीं और बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप को भेज दिया. युवक ने नोट के जरिये मैसेज लिखा कि ज्यादातर रिज्यूमे कूड़ेदान में चले जाते हैं, लेकिन मेरा वाला आपके पेट में जाएगा.

Hey Aman, hope your ‘gig’ landed you something meaningful. The idea was great, execution – top of the line, impersonation – not so cool.

— zomato care (@zomatocare) July 4, 2022