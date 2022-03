Amarnath Yatra 2022: इस दिन से शुरू होने जा रही है अमरनाथ यात्रा, जानें क्या होंगी गाइडलाइंस

नई दिल्ली: अमरनाथ यात्रा (Amarnath Yatra 2022 ) का इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. इस साल अमरनाथ यात्रा 30 जून 2022 (Amarnath Yatra 2022) से शुरू होगी. इस बात की जानकारी रविवार को जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) के उपराज्यपाल के कार्यालय ने दी. उपराज्यपाल कार्यालय ने बताया कि जून से शुरू होने वाली यात्रा कोविड प्रोटोकॉल्स (Amarnath Yatra Covid Guidelines) का पालन करना अनिवार्य होगा. अमरनाथ यात्रा 43 दिनों तक चलेगी जिसका अंतिम दिन रक्षा बंधन को होगा.

1 अप्रैल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

कोरोना महारामारी की वजह से दो साल तक बंद रहने वाली अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होगी. श्राइन बोर्ड के अनुसार जो श्रद्धालु अमरनाथ की यात्रा पर जाना चाहते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 2 अप्रैल सो शुरू होगी. बोर्ड के अनुसार एक दिन में सिर्फ 20 हजार लोगों का ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. इसके अतिरिक्त यात्रा के दिनों में भी कांउटरो पर जाकर भी पंजीकरण कराया जा सकता है.

Amaranth Yatra to start from June 30th, 2022, with all covid protocols in place & culminate, as per the tradition, on the day of Raksha Bandhan. The Amarnath Yatra will last for 43 days this year: Office of Lt. Governor of Jammu & Kashmir

