नई दिल्‍ली. जम्मू-कश्मीर के गांदेरबल जिले में अमरनाथ यात्रा आधार शिविर में 100 बिस्तरों वाले विशेष अस्पताल में डॉक्टर सहित स्वास्थ्य कर्मी 24 घंटे काम कर रहे हैं एवं किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं. पिछले साल, पवित्र गुफा मंदिर के पास अचानक आई बाढ़ में 15 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे. जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मध्य कश्मीर के गांदेरबल के सोनमर्ग क्षेत्र में बालटाल और दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में चंदनवाड़ी शिविरों में दो विशेष अस्पताल तैयार किए हैं.

दोनों अस्पताल 100 बिस्तरों के हैं और डीआरडीओ ने 15 दिनों के रिकॉर्ड समय में उन्हें तैयार किया है. जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 28 जून को उनका उद्घाटन किया था. दोनों अस्थायी और अत्याधुनिक अस्पताल उन्नत उपकरणों, डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के लिए अलग-अलग ब्लॉक, आईसीयू वार्ड, ऑक्सीजन युक्त वार्ड और सभी अहम चिकित्सा देखभाल के लिए विभिन्न सुविधाओं से लैस हैं.

Inaugurated 100-Bedded Base Hospitals at Baltal and Chandanwari. The two makeshift State-of-the-art hospitals, built by DRDO, will help in providing better & round the clock healthcare facilities to the pilgrims of Shri Amarnath Ji Yatra and to those engaged in Yatra Management. pic.twitter.com/XyVoKj6y6b

