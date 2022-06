बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू, जम्मू से कड़ी सुरक्षा के बीच पहला जत्था रवाना

जम्मू. बाबा अमरनाथ की यात्रा का पहला जत्था आज जम्मू से रवाना हो गया. भारी संख्या में श्रद्धालु इस बार बाबा अमरनाथ की यात्रा पर पहुंचे हैं. जम्मू के शिविर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान पूजा अर्चना भी की गई. बम-बम भोले’, ‘जय बाबा बर्फानी की’ जैसे कई जयकारों के साथ सैकड़ों उत्साही श्रद्धालु मंगलवार को आतंकी खतरों की आशंका के बावजूद अमरानथ यात्रा के लिए जम्मू के आधार शिविर पहुंचे.

हमेशा की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर भारी उत्साह है. उत्तर प्रदेश से पहुंचे श्रद्धालुओं के साथ न्यूज़18 इंडिया ने बातचीत की. श्रद्धालुओं का कहना है कि वो पिछले 3 साल से यात्रा का इंतजार कर रहे थे और इस बार सभी लोग पहुंचे हैं. उन्होंने आगे कहा कि कि वो बाबा से देश में सुख शांति की कामना करेंगे.

#WATCH | Jammu & Kashmir LG Manoj Sinha sends off the first batch of Amarnath Yatra pilgrims from Jammu base camp. The yatra will commence on June 30 pic.twitter.com/LbTtM0rLnN

— ANI (@ANI) June 29, 2022