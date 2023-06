जम्‍मू. देश भर से बाबा बर्फानी की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का इंतजार खत्म हो गया. शुक्रवार तड़के करीब सवा चार बजे जम्मू से बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा की ओर अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो गया. पूजा अर्चना के बाद जम्मू एवं कश्‍मीर के उप-राज्यपाल व अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने हिम स्वरूप में बने हिमानी शिवलिंग यानी बाबा अमरनाथ (Shri Amanath Yatra) की यात्रा करने वाले पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान आधार शिविर पूरी तरह भोले के रंग में रंगा नजर आया. बम-बम भोले के जयकारों के साथ जम्मू का यात्री निवास गूंज उठा. भक्तों ने भोले के जयकारे लगाकर अपनी पव‍ित्र यात्रा की शुरुआत की.

बाबा बर्फानी की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं में पुरूषों से ज्‍यादा महिलाओं की तादात देखने को मिली. श्रद्धालु ढोल नगाड़ों की ताल पर थिरकते नजर आए. कड़ी सुरक्षा के बीच आज जम्मू से बालटाल और पहलगाम के लिए निकले श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को 1 जुलाई को पहले पवित्र दर्शन करने का मौका म‍िलेगा. बाबा बर्फानी की यात्रा में इस बार अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से कई बड़े बदलाव भी क‍िये हैं. इन सभी का तीर्थयात्र‍ियों को व‍िशेष ध्‍यान रखना होगा.

अमरनाथ यात्रा के लिए शिवभक्त तैयार! कल रवाना होगा श्रद्धालुओं का पहला जत्था, सुरक्षा में इस बार हुआ है बड़ा बदलाव

इस बार कई बदलाव हुए, यात्रियों को रखना होगा ध्यान

-हेलमेट पहनकर करनी होगी श्रद्धालुओं को अमरनाथ यात्रा

-ट्रैक पर बेहतर रोशनी और जगमगाया गया है

-नि:शुल्क उपलब्‍ध रहेगा हेलमेट

-पूरी तरह से रोशन ट्रैक

-आपातकालीन हेलीपैड

-मार्ग पर एसएएसबी द्वारा स्थापित आरओ से पानी की आपूर्ति

-34 पर्वतीय बचाव दल की व्‍यवस्‍था

-प्रारंभिक चेतावनी के लिए स्वचालित मौसम स्टेशन

जानकारी के मुताब‍िक यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की मदद के लिए इस बार 34 माउंटेन रेस्क्यू टीमों की भी तैनाती की गई है. कठुआ से पवित्र गुफा तक विभिन्न शिविरों में एक साथ 70 हजार श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था है. श्री अमरनाथ पवित्र गुफा के पास इस बार रात को किसी भी श्रद्धालु को ठहरने की अनुमति नहीं होगी.

#WATCH | J&K: First batch of Amarnath Yatra pilgrims to leave for Pahalgam and Baltal shortly

LG Manoj Sinha to flag off the first batch from Jammu base camp Yatri Niwas pic.twitter.com/tNB5FWQy37

— ANI (@ANI) June 29, 2023