श्रीनगर. मौसम में सुधार होते ही बालटाल आधार शिविर से अमरनाथ यात्रा सोमवार को फिर से शुरू हो गई. चॉपर सेवा भी शुरू कर दी गई है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अमरनाथ गुफा के आसपास आसमान साफ दिखने के बाद अधिकारियों ने गुफा मंदिर के द्वार खोल दिए और वहां फंसे श्रद्धालुओं को दक्षिण कश्मीर के हिमालय में प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन की अनुमति दे दी.

इससे पहले, जम्मू-कश्मीर में खराब मौसम के कारण तीन दिन तक स्थगित रहने के बाद पंजतरणी और शेषनाग आधार शिविरों से रविवार को फिर से श्रद्धालुओं को यात्रा शुरू करने की इजाजत दे दी गई. एक जुलाई को यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 80,000 से अधिक तीर्थयात्री दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित गुफा में पवित्र हिम शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं. अमरनाथ यात्रा 31 अगस्त तक चलेगी.

#WATCH | Jammu and Kashmir: Amarnath Yatra resumes from the Baltal base camp as the weather improves. Chopper service has also resumed. pic.twitter.com/Kx00BqUAVR

— ANI (@ANI) July 10, 2023