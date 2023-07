जम्मू: भारी बारिश के कारण भूस्खलन और रामबन जिले में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क का एक हिस्सा बह जाने के कारण शनिवार सुबह जम्मू शहर से वार्षिक अमरनाथ तीर्थयात्रा (Amarnath Yatra 2023) निलंबित कर दी गई. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि ‘खराब मौसम के कारण शनिवार सुबह यहां भगवती नगर में यात्री निवास आधार शिविर से यात्रा स्थगित कर दी गई.’

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आगे कहा ‘कश्मीर और जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी बारिश और मौजूदा मौसम की स्थिति के कारण आज किसी भी नए जत्थे को पवित्र गुफा के लिए अनुमति नहीं दी गई.’ एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे, रोहित बस्कोत्रा ने कहा कि ‘मेहद क्षेत्र, सेरी और रामबन जिले के मरोग क्षेत्र में सुरंग 1 और सुरंग 2 के पास भूस्खलन, कीचड़ और पत्थरों के गिरने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच 44) पर जम्मू और कश्मीर के बीच वाहन यातायात शनिवार तड़के से निलंबित कर दिया गया था.’

The Jammu Srinagar National Highway is currently inaccessible at Mehar, Cafeteria Morh, T1, T2 (Keela Mord & Sita Ram pass), and Panthyal due to roadblocks. Additionally, heavy rains have caused damage to a section of the road leading to the T5 Panthyal tunnel. pic.twitter.com/R429e7GXgI

— Kashmir Weather (@Kashmir_Weather) July 8, 2023