अमेठी. कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की कमान इस बार भूमिहार नेता अजय राय को सौंपी है. इसके साथ ही कांग्रेस की नजर एक बार फिर यूपी की लोकसभा सीटों पर है. इसमें 2019 की तरह अमेठी में 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बड़ी लड़ाई देखने को मिल सकती है. कांग्रेस के राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की स्मृति ईरानी के बीच रोचक मुकाबले के आसार बन सकते हैं. कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी राहुल गांधी के 2024 में अमेठी से चुनाव लड़ने के संकेत दे रहे हैं.

2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने चुनाव में शिकस्त दी थी. दरअसल, कांग्रेस को अमेठी का गढ़ कमजोर होने की आशंकाएं पहले से ही थीं, यही वजह है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी को वायनाड की दूसरी सीट से भी मैदान में उतार दिया था. अमेठी से हारने के बावजूद राहुल वायनाड से चुनकर संसद पहुंचे थे.

