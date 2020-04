अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में... 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ने पर सोशल मीडिया पर आए ऐसे रिएक्शन

आज प्रधानमंत्री श्री @narendramodi ने भारत में जारी लॉकडाउन को तीन मई तक बढ़ाने की घोषणा की है।



यह निर्णय भारतवासियों की स्वास्थ्यरक्षा को ध्यान में रख कर किया गया है। उनकी अपील को ध्यान में रखते हुए हम सबको लॉकडाउन का पालन करते हुए उनकी सात बातों पर हमें उनका साथ देना चाहिए।

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) April 14, 2020



To ensure our fellow citizens stay safe & healthy while the nation combats the Coronavirus pandemic, PM @NarendraModi ji has sought support from all of us on 7 things.



Let us all support and abide the 7 pleas made by PM Modi and make the country safe again. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/ImPC7Vo3y2

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) April 14, 2020



We, the people of India, have done it for 21 days and we will do it for couple of more weeks.



Please follow the lockdown guidelines #StayHomeStaySafe Together we can fight this pandemic. #IndiaFightsCorona @narendramodi @Bjp4Delhi #Lockdown2

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) April 14, 2020



Lockdown till 3rd May.



Ab toh aadat si hai mujhko aise jeene mein!!!

— Sandesh Samant | संदेश सामंत (@sandesh_samant) April 14, 2020



Let’s respect what our Prime Minister just said. It is in the interest of the entire country. Stay indoors, stay safe. #CoronaUpdatesInIndia

— Rajeev Khandelwal (@RK1610IsMe) April 14, 2020



Lockdown extended till 3rd may .. we will stay strong .. #stayhome pl . #quarantine . Salute to all our fronliners.. https://t.co/36tt1ivoKP

— Arjun Bijlani #MajorNikhilManikrishnan (@Thearjunbijlani) April 14, 2020



#ModiMangalMessage Time to Stay firm&united.India under the leadership of PM @narendramodi has set an example of decisivess,self belief and welfare in the face of the Corona virus crisis.Let’s keep staying responsible for sake of all and not get distracted by any negativity.

— Prasoon Joshi (@prasoonjoshi_) April 14, 2020



Shaving ke liye cream se better hai foam

During the lockdown, please stay at home#LockdownLessons #TakingOnCorona pic.twitter.com/IpNwBzOzQR

— Mumbai Police (@MumbaiPolice) April 14, 2020

भारत इस वक्त एकजुटता के साथ कोरोना वायरस (Coronavirus) के खिलाफ जंग लड़ रहा है. संक्रमितों की संख्या 10 हजार पार कर गई है, और ये हर दिन बढ़ती जा रही है. ऐसे में हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने देशव्यापी लॉकडाउन को 20 दिन के लिए और बढ़ा दिया है. अब देशभर में 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा. पहले ये लॉकडाउन 14 अप्रैल की रात 12 बजे खत्म होने वाला था.प्रधानमंत्री के इस संबोधन के लिए आज सुबह से ही प्रतिक्रियाओं की शुरुआत हो गई थी. माइक्रो ब्‍लॉगिंग प्‍लेटफार्म ट्विटर पर यूजर्स ने कई तस्‍वीरें पोस्‍ट करते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं. कोई प्रधानमंत्री के फैसले को बेहतर बता रहा, तो कुछ यूजर्स ने लॉकडाउन के आगे बढ़ने से प्रभावित होने वाले लोगों को लेकर चिंता जाहिर की है.रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री के फैसले को देशवासियों के लिए बताया. उन्‍होंने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में जारी लॉकडाउन को तीन मई तक बढ़ाने की घोषणा की है. यह निर्णय भारतवासियों की स्वास्थ्य रक्षा को ध्यान में रख कर किया गया है. उनकी अपील को ध्यान में रखते हुए हम सबको लॉकडाउन का पालन करते हुए उनकी सात बातों पर हमें उनका साथ देना चाहिए.'केंद्रीय वाणिज्‍य और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर हैंडल के जरिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के प्रधानमंत्री के फैसले का स्‍वागत किया. उन्‍होंने ट्वीट किया, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 20 अप्रैल तक देश के हर कस्बे, थाने, जिले, राज्य में लॉकडाउन को परखने व कोरोना के विस्तार पर कड़ी नजर रखने का निर्णय देश में नये कोरोना हॉट स्पॉट बनने से रोकेगा, इसमें सफलता मिलने से उस क्षेत्र में जरूरी गतिविधियों की अनुमति भी दी जा सकेगी.क्रिकेटर से सांसद बने गौतम गंभीर ने ट्वीट किया है कि हमने इसे 21 दिन तक निभाया कुछ और हफ्ते भी कर लेंगे. कृप्‍या लॉकडाउन निर्देशों का पालन करें. उन्‍होंने लिखा, 'Stay Home Stay Safe' साथ मिलकर हम इस महामारी से लड़ सकते हैं.'@sandesh_samant हैंडल से लॉकडाउन बढ़ाने पर कुछ फिल्मी रिएक्शन आए. उन्होंने लिखा- अब 3 मई तक लॉकडाउन... अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में.'शिवम नाम के एक यूजर ने ट्वीट किया जिसमें लिखा था लॉकडाउन बढ़ने के ऐलान के बाद गर्लफ्रेंड ने कहा- शायद इस जन्‍म में मुलाकात हो न हो.वहीं, टीवी स्टार राजीव खंडेलवाल ने ट्वीट किया, 'प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसका सम्मान करें. ये पूरे देश के हित में है. घर के अंदर रहें और सुरक्षित रहें.'टीवी स्टार और सीरियल नागिन फेम अर्जुन बिजलानी ने लिखा- 'लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है. हमें मजबूत रहना होगा.'गीतकार प्रसून जोशी ने ट्वीट किया, 'पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई में एक निर्णायक और कल्याणकारी फैसला लिया है. कृपया इसका पालन करें और घरों में ही रहें.'लॉकडाउन को लेकर मुंबई पुलिस ने भी मजेदार ट्वीट किया है. मुंबई पुलिस ने लिखा- सेविंग के लिए क्रीम से बेटर होता है फोम.. ड्यूरिंग द लॉकडाउन प्लीज स्टे एट योर होम.'बता दें कि लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर सिर्फ आर्थिक दृष्टि से देखें तो अभी ये महंगा जरूर लगता है, लेकिन भारतवासियों की जिंदगी के आगे इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती. सीमित संसाधनों के बीच, भारत जिस मार्ग पर चला है, उस मार्ग की चर्चा आज दुनियाभर में हो रही है. इन सब प्रयासों के बीच, कोरोना जिस तरह फैल रहा है, उसने विश्वभर के हेल्थ एक्सपर्ट्स और सरकारों को और ज्यादा सतर्क कर दिया है.