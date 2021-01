सरकार ने रेड मीट पर जारी की नई गाइडलाइन, दस्तावेज से हटाया गया 'हलाल’ शब्द

बीजेपी के नेतृत्व वाली दक्षिण दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है, जिसमें रेस्टोरेंट या दुकानों से इसका अनिवार्य प्रदर्शन करने के लिए कहा गया है कि क्या उनके द्वारा बेचा या परोसा जा रहा मांस 'हलाल' या 'झटका' विधि का उपयोग करके काटा गया है. हालांकि, इस प्रस्ताव को अब एसडीएमसी के सदन में पारित किया जाना बाकी है, जिसमें बीजेपी का नियंत्रण है.

GREAT NEWS: THANKS🙏@narendramodi @PiyushGoyalOffcGovt removes word HALAL from @APEDADOCNow all are eligible to register. Halal certification NOT mandatory.No discrimination. One country, One Law.It’s message to all hotels, restaurants others serving Halal on Sly. Jai Hind pic.twitter.com/LpjPBG3135