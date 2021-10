तिरुअनंतपुरम. केरल में आई बाढ़ के बीच अलपुझा में हुई एक शादी सुर्खियां बटोर रही है, इसमें दूल्‍हा-दुल्‍हन एक बड़े से पतीले में बैठकर विवाह स्‍थल तक पहुंचे. उनकी पतीले में बैठ कर हुई पहली यात्रा का वीडियो भी वायरल हो गया है. आकाश और ऐश्‍वर्या नाम के ये दंपती, पेशे से हेल्‍थ वर्कर हैं और सोमवार को इनकी शादी हुई.

पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि अलपुझा के पास थकाझी के एक मंदिर तक उन्‍हें जाना था, लेकिन सड़कें बाढ़ के पानी से लबालब भरी हुईं थीं. ऐसे में उन्‍हें खाना बनाने वाले एक बड़े से पतीले में बैठाकर वहां तक ले जाया गया. दोनों ने एक ही पतीले में बैठकर करीब 500 मीटर की दूरी तय की.

#WATCH | A bride and a groom in flood affected Alappuzha of Kerala were ferried to Panayannurkavu Devi Temple, Thalavady in a cooking vessel for their wedding. Bride Aishwarya, a resident of Ambalapuzha, & groom Akash, a resident of Thakazhi, are both health workers in Chengannur pic.twitter.com/pBFvLHilF4

— ANI (@ANI) October 18, 2021