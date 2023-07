नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार शाम प्रवर्तन निदेशालय (ED) के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल के विस्तार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ‘खुशी’ जता रहे विपक्षी नेताओं पर परोक्ष हमला किया और कहा कि वे ‘विभिन्न कारणों से भ्रमित’ हो रहे हैं.

गृह मंत्री शाह ने ट्वीट कर कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का निदेशक कौन है, क्योंकि जो कोई भी इस पद पर होगा, वह विकास विरोधी मानसिकता रखने वाले परिवारवादियों के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पर नजर रखेगा. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि शीर्ष अदालत ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) अधिनियम, 2021 में संशोधन को बरकरार रखा है, जिसके तहत सरकार सीबीआई और ईडी प्रमुखों को अधिकतम पांच साल का कार्यकाल दे सकती है.

‘ईडी की शक्तियां पहले की जैसी’

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा, ‘भ्रष्ट और कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए ईडी की शक्तियां पहले जैसी हैं, क्योंकि यह एक ऐसी संस्था है जो किसी व्यक्ति विशेष से परे है और यह अपने मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रति लक्षित है, यानी धन शोधन और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के अपराधों की जांच करना.’

