नई दिल्‍ली. गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 (दिल्‍ली सेवा बिल) पर सरकार का पक्ष रखते हुए विपक्ष पर हमला बोला. गृह मंत्री ने इस दौरान यह स्‍पष्‍ट किया कि दिल्‍ली में सरकार बनाने के संदर्भ में केंद्र सरकार के पास पूरा अधिकार है। उन्‍होंने 26 विपक्षी दलों द्वारा मिलकर बनाए गए I.N.D.I.A. गठबंधन पर भी तीखा हमला बोला. आइये हम आपको गृह मंत्री के बयान की 10 अहम बाते बताते हैं.

1. गृह मंत्री ने कहा दिल्‍ली सेवा बिल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संदर्भित करता है, जो कहता है कि संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार है. उसी के अनुरूप यह विधेयक लाया जा रहा है.

2. गृह मंत्री ने दिल्‍ली की सत्‍ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की इस दौरान खिंचाई भी की. उन्‍होंने कहा, ‘साल 2015 में दिल्ली में एक ऐसी पार्टी सत्ता में आई जिसका मकसद सिर्फ लड़ना था, सेवा करना नहीं

3.गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि समस्या ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार हासिल करना नहीं, बल्कि अपने बंगले बनाने जैसे भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सतर्कता विभाग पर कब्जा करना है.

4. अमित शाह ने 26 विपक्षी दलों द्वारा मिलकर बनाए गए I.N.D.I.A. गठबंधन पर भी तीखा हमला किया. उन्‍होंने कहा कि अलायंस कर लो लेकिन एक बार फिर मोदी जी की सरकार बनने वाली है.

5. अमित शाह ने कहा बोले- अलायंस करके अगर आप सोचते हो कि जनता का विश्वास हासिल होगा लेकिन आपके घोटालो के कारण आप वहां बैठे हो. कांग्रेस को बता देता हूं ये (आम आदमी पार्टी) बिल पास होने के बाद वो आपके साथ आने वाले नहीं हैं.

