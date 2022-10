कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को वर्षों तक आंदोलन की भूमि बनाए रखा, BJP ने शांति स्थापित की: अमित शाह

गुवाहाटी: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को असम के गुवाहाटी में पार्टी के नए प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया. इस मौके पर गृह मंत्री शाह ने कहा, ‘मैं यहां विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में आया था, तब हमें हितेश्वर सैकिया (असम के पूर्व CM) ने बहुत मारा था. हम नारे लगाते थे, असम की गलियां सूनी हैं इंदिरा गांधी खूनी है. उस वक्त कल्पना नहीं थी कि भाजपा अपने बूते पर दो-दो बार जीतकर यहां सरकार बनाएगी.’

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि असम की भूमि को कांग्रेस ने कई वर्षों तक आतंकवाद, विघटन, आंदोलन और हड़ताल की भूमि बनाकर रखा था. यहां पर न विकास हो रहा था, ना शिक्षा हो रही थी, न शांति थी. आज मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि 2014 से पूरा नॉर्थ ईस्ट विकास के रास्ते पर चल पड़ा है. अमित शाह ने कहा, ‘नॉर्थ ईस्ट का विकास और भाजपा का नॉर्थ ईस्ट में विकास दोनों समांतर चल रहा है. असम में हमने शांति की स्थापना की है. बीजेपी कार्यालय कार्यकर्ताओं के लिए मंदिर की तरह है.



उन्होंने कहा कि कांग्रेस कोई विचारशील पार्टी नहीं है. हमारी पार्टी विचारशील पार्टी है, जो आज का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है. हमें अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान करनी है. आज 70 हजार लोग हमारी विचारधारा से जुड़ रहे हैं. राहुल गांधी ने कांग्रेस के (2019 में) सत्ता में आने पर पूर्वोत्तर से AFSPA हटाने का एजेंडा दिया, वह तुष्टिकरण के लिए था. जब मुझसे यह पूछा गया, तो मैंने कहा कि हम पहले पूर्वोत्तर में शांति लाएंगे और फिर AFSPA टांएंगे. हम चुनाव जीत गए.’

#WATCH | Assam CM Himanta Biswa Sarma washed the feet of senior BJP workers in Guwahati today. pic.twitter.com/OfEW5WoaDC

— ANI (@ANI) October 8, 2022