कुपवाड़ा में भक्तों के लिए खुले शारदा मंदिर के द्वार, गृहमंत्री अमित शाह ने किया ई-उद्घाटन, महबूबा मुफ्ती भी हुईं खुश

श्रीनगर. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर के करनाह सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास माता शारदा देवी मंदिर (Mata Sharda Devi Temple) का उद्घाटन किया. उन्होंने अपने वर्चुअल संबोधन में कहा कि अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेशें में पुरानी परंपराओं, संस्कृति और ‘गंगा जमुनी तहजीब’ की वापसी हो रही है.

न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार शाह ने कहा कि मंदिर का खुलना नई सुबह की शुरुआत है और शारदा संस्कृति को पुनर्जीवित करने की तलाश है. उन्होंने अपने संबोधन में कहा, ‘माता शारदा मंदिर हमारे नए साल के शुभ अवसर पर भक्तों के लिए खोला जा रहा है. यह देश भर के भक्तों के लिए शुभ शगुन है. माता शारदा की कृपा अब आने वाली सदियों तक पूरे देश पर बनी रहेगी.’

Virtually addressing the inauguration ceremony of Maa Sharda Temple at Kupwara, Jammu & Kashmir.

https://t.co/HAPkhxpxAT

— Amit Shah (@AmitShah) March 22, 2023