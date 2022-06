Amit Shah LIVE: गुजरात दंगों पर बोले अमित शाह- आरोप लगाने वालों को PM मोदी से माफी मांगनी चाहिए

न्यूज एजेंसी एएनआई से हुई बातचीत में 2002 के दंगों के दौरान गुजरात सरकार की कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ‘जहां तक ​​गुजरात सरकार का सवाल है, हमें देर नहीं हुई. जिस दिन गुजरात बंद का आह्वान किया गया था, उस दिन दोपहर में ही हमने सेना बुला ली थी. सेना को पहुंचने में थोड़ा समय लगता है…एक दिन की भी देरी नहीं हुई थी. कोर्ट ने भी इसकी सराहना की.’

#WATCH | As far as Gujarat Govt is concerned, we were not late. The day Gujarat Bandh call was given, we called Army that afternoon itself. Army takes some time to reach…There wasn’t even a day’s delay.Court appreciated it too: HM on then Gujarat Govt’s action during 2002 riots pic.twitter.com/SUlv71IZrQ

