महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद पर अमित शाह ने की बैठक, कहा- सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक संयम रखें दोनों राज्य

नई दिल्ली. कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच हाल के दिनों में गहराए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बुधवार शाम बैठक की. गृह मंत्री ने इस बैठक के बाद कहा कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों ने दशकों पुराने इस सीमा विवाद को लेकर दूसरे राज्य पर तब तक कोई दावा नहीं करने पर सहमति जताई, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कोई फैसला नहीं सुनाता. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र ने दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को हल करने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक के मंत्रियों को शामिल करते हुए छह सदस्यीय दल गठित करने का निर्णय लिया.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, ‘सीमा विवाद पर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच आज सकारात्मक माहौल में बैठक हुई. दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री सकारात्मक रुख रखते हुए इस बात पर सहमत हुए कि संवैधानिक तरीके से समाधान निकाला जाना चाहिए.’

गृह मंत्री ने विपक्षी दलों से भी किया आग्रह

गृह मंत्री ने इसके साथ ही कहा कि ‘मैं महाराष्ट्र और कर्नाटक के विपक्षी दलों से इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करने का आग्रह करता हूं. हमें इस मुद्दे को हल करने के लिए गठित समिति की चर्चाओं के परिणाम और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए. मुझे विश्वास है कि एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे समूह इसमें सहयोग करेंगे.’

#WATCH | Union Home Minister Amit Shah speaks on the Maharashtra-Karnataka border issue after his meeting with the CMs of the two States pic.twitter.com/3Sv80LgEbk

— ANI (@ANI) December 14, 2022