नई दिल्ली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में ड्रग्स तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर 7त्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की. इस दौरान भारत के अलग-अलग हिस्सों में आज 1.40 लाख किलो ड्रग्स को एक समय पर जला दिया. इन नशीले पदार्थ की कीमत 2.381 करोड़ रुपये बताई गई हैं. केंद्रीय अमित शाह ने ड्रग्स नष्ट करने के इस कार्यक्रम को दिल्ली से वर्चुअली देखा. अधिकारियों ने बताया कि नष्ट किए गए ड्रग्स में एनसीबी की असम यूनिट द्वारा 1,486 किलोग्राम, गुजरात यूनिट द्वारा 4,277 किग्रा, हरियाणा यूनिट द्वारा 2,458 किग्रा, जम्मू कश्मीर यूनिट द्वारा 4,069, मध्य प्रदेश यूनिट द्वारा 1,03,884 किलोग्राम बरामद किए गए ड्रग्स को नष्ट किया गया है.

सीएम और एलजी को अमित शाह ने दिया निर्देश

कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि नशा तस्करों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. इसके अलावा बैठक में मौजूद राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं सभी मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों से इस कदम को सभी राज्यों में लागू करने का अनुरोध करता हूं. इस लड़ाई को जीतने के लिए सबसे बड़ा कदम अधिकतम जागरूकता पैदा करना है. जब तक हम युवाओं में नशे के खिलाफ जागरूकता नहीं फैलाएंगे, तब तक हम यह लड़ाई नहीं जीत पाएंगे.”

Deputy | ” I request all Chief Ministers and Lieutenant Governors to implement this step in all states…the biggest step to win this fight is to create maximum awareness. Till we don’t spread awareness among youths against drugs, we won’t be able to win this fight…”: Union… https://t.co/pe3hadsy7C pic.twitter.com/9AYJPhGJfK

