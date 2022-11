Video: तमिलनाडु सरकार को मेडिकल-इंजीनियरिंग की पढ़ाई तमिल भाषा में करानी चाहिए- गृह मंत्री अमित शाह

चेन्नई. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंजीनियरिंग और चिकित्सा शिक्षा को मातृ भाषा में उपलब्ध कराने की बात कही. उन्होंने कहा कि अगर तमिलनाडु सरकार ऐसा कर रही है तो यह भाषा के लिए महान योगदान है. शाह शनिवार को सीमेंट प्रमुख इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड के प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि चिकित्सा और इंजीनियरिंग शिक्षा तमिल में होनी चाहिए और राज्य सरकार को इसकी पहल करनी चाहिए. मातृभाषा में पढ़ाई करना छात्रों के लिए आसान होगा. इसके साथ-साथ वह अपनी भाषा में रिसर्च भी कर सकेंगे.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तमिल सबसे पुरानी भाषा है. पूरे देश को इस पर गर्व है. इस मौके पर शाह ने डिफेंस कॉरिडोर के बारे में भी चर्चा की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. पिछले आठ सालों में केंद्र और राज्य अनुदान के लिए कर हस्तांतरण में कई गुना इजाफा हुआ है.

#WATCH | Many states started medical&technical education in regional languages. I appeal to TN govt to do the same,then students from Tamil-medium schools can easily understand medical science,do research &development in their languages&contribute to medical science: HM Amit Shah pic.twitter.com/V9oDUdVIZm

