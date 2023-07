मुंबई. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने बुधवार को अपने पिता और पार्टी के दिग्गज नेता शरद पवार पर उनकी उम्र को लेकर कटाक्ष करने को लेकर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार पर पलटवार किया. सुले ने यहां शरद पवार समर्थक नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ‘आप (अजित पवार) हमारा अपमान करें, लेकिन हमारे पिता (शरद पवार) का नहीं.’

83 साल के हो चुके शरद पवार कब रिटायर होंगे? अजित पवार के इस सवाल पर सुप्रिया सुले ने पलटवार करते हुए कहा, ‘सीरम इंस्टीट्यूट के साइरस पूनवाला 84 साल के हैं और अभी भी काम कर रहे हैं…अमिताभ बच्चन 82 साल के हैं और अभी भी काम कर रहे हैं.’

‘हमारा अपमान करें, लेकिन हमारे पिता का नहीं’

सुप्रिया सुले ने इसके साथ ही कहा, ’15 साल पहले, दासू वैद्य ने मेरे लिए एक कविता लिखी थी. मेरे पिता सिर्फ मेरे नहीं, हम सबके हैं. हमारा अपमान करें, लेकिन हमारे पिता (शरद पवार) का नहीं. बाकी सब सुन लेंगे, लेकिन माता-पिता पर नहीं जा सकते हैं.’

#WATCH | “Disrespect us, but not our father (Sharad Pawar). This fight is against the BJP government. BJP is the most corrupt party in the country,” says NCP Working President Supriya Sule, in Mumbai. pic.twitter.com/BxrUYpU6WI

— ANI (@ANI) July 5, 2023