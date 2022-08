पीटी उषा को दिया गया 'अमृत रत्न सम्मान', स्मृति इरानी बोलीं- आपने युवाओं को बड़ा सपना देखने के लिए प्रेरित किया

नई दिल्ली. मंगलवार को दिल्ली में न्यूज18 इंडिया की तरफ से ‘अमृत रत्न सम्मान’ समारोह का आयोजन किया गया. इस मौके पर देश में कला, विज्ञान और खेल जगत की 10 अहम शख़्सियतों का सम्मान किया गया, जिन्‍होंने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में अहम योगदान दिया है. इसी कड़ी में उड़नपरी पीटी उषा को भी सम्मानित किया गया. इस दौरान उन्हें सम्मानित करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी ने कहा कि पीटी उषा के जुनून और हिम्मत ने देश के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया.

सम्मान ने समारोह के बाद स्मृति इरानी ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘राज्यसभा सांसद पीटी उषा जी ने अपने जुनून को पाने की हिम्मत की और हमारे राष्ट्र के युवाओं के लिए सपने देखने और एथलेटिक्स के क्षेत्र में इसे बड़ा बनाने की ख्वाहिश का रास्ता साफ किया.’

Rajya Sabha MP @PTUshaOfficial Ji dared to follow her passion and paved the path for the youth of our Nation to dream & aspire to make it big in the field of athletics. Honoured & privileged to felicitate her at #News18IndiaAmritRatna. @News18India pic.twitter.com/EKVtQukSb8

— Smriti Z Irani (@smritiirani) August 2, 2022