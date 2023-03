अमृतपाल सिंह की नई तस्वीर आई सामने, रेडी पर बाइक रख भागता दिखा खालिस्तानी समर्थक

चंडीगढ़. खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब दे चीफ भगोड़े अमृतपाल सिंह (Amritpal Singh) की एक और तस्वीर वायरल हो रही है. इस नई फोटो में अमृतपाल बाइक के साथ रेहडी में बैठा नजर आ रहा है. ऐसा माना जा रहा है कि अमृतपाल (Amritpal Singh Arrest) की बाइक बीच रास्ते खराब हो गई होगी या फिर उसका पेट्रोल खत्म हो गया होगा. आगे पुलिस की मौजूदगी से वो डर गया. फिर उसने नाटक किया कि उसकी बाइक खराब हो गई है. फिर उसे रेहडी में डालकर वहां से निकल गया.

बता दें कि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह अभी भी पंजाब पुलिस की गिरफ्तार से बाहर है. उसकी धरपकड़ की लगातार कोशिशें की जा रही हैं. पुलिस को शक है कि अमृतपाल अपना हुलिया बदलकर भागा होगा. इसी वजह से पुलिस ने अमृतपाल की अलग-अलग वेशभूषा की तस्वीरें जारी की है. इसके साथ ही लोगों से अपील की है कि किसी को भी उसकी कोई जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें.

“When Police chased them,they escaped to a Gurudwara &overpowered a Granthi into giving clothes. They spent 40-45 min there. They called for bikes&escaped,” SSP Jalandhar Rural, Swarandeep Singh on what transpired at Nangal Ambian Gurudwara where Amritpal Singh fled to with aides pic.twitter.com/FPIf8qWaMY

— ANI (@ANI) March 22, 2023