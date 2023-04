Amritpal Singh: पंजाब से असम के डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल पहुंचा अलगाववादी अमृतपाल सिंह

डिब्रूगढ़ (असम). पंजाब से खालिस्तान समर्थक अलगाववादी अमृतपाल सिंह को लेकर विशेष विमान रविवार को असम के डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे पर पहुंचा. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पंजाब पुलिस ने रविवार सुबह सिंह को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे पंजाब के बठिंडा से विशेष विमान के जरिए लाया गया.

उसे शहर के केंद्रीय कारागार ले जाया गया है. इस जेल में सिंह के अन्य सहयोगियों के भी बंद होने के कारण सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं. इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘उसे (अमृतपाल को) लेकर विमान अपराह्न दो बजकर 20 मिनट पर पहुंचा. आवश्यक औपचारिकताओं के बाद उसे एक सुरक्षा काफिले के बीच डिब्रूगढ़ केंद्रीय कारागार ले जाया गया.

#WATCH | Assam: Waris Punjab De’s #AmritpalSingh being taken to Dibrugarh jail. He was arrested by Punjab Police from Moga district in Punjab today. pic.twitter.com/D2RiU3m8AM

— ANI (@ANI) April 23, 2023