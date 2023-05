Exclusive: स्वर्ण मंदिर के पास 30 घंटे में 2 धमाकों के पीछे कारोबारी विवाद या आतंकी साजिश? जांच में जुटी पुलिस

अमृतसर. पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की हेरिटेज स्ट्रीट पर सोमवार फिर से धमाका हुआ है. स्वर्ण मंदिर के पास विस्फोट की ये लगातार दूसरी घटना है. इसके पहले शनिवार को भी सारागढ़ी पार्किंग के पास एक धमाका हुआ था. इस धमाके में कुछ लोग घायल भी हुए थे. स्वर्ण मंदिर के पास 30 घंटे में हुए 2 धमाकों के बाद लोगों में डर का माहौल दिख रहा है. पुलिस ने इस मामले की जांच तेज कर दी है. घटना के पीछे पैसे के लेनदेन का विवाद होने की भी आशंका जताई गई है, वहीं पुलिस आतंकी एंगल से भी इसकी जांच कर रही है.

स्वर्ण मंदिर के पास लगातार दूसरे धमाके के बाद एक शीर्ष खुफिया सूत्र ने सीएनएन-न्यूज 18 को बताया कि ‘पंजाब के स्वर्ण मंदिर के पास 30 घंटे के भीतर हुए दोहरे धमाके एक कारोबारी विवाद का परिणाम हो सकता है. लेकिन हम आतंकी एंगल से इनकार नहीं कर रहे हैं.’

स्वर्ण मंदिर के पास एक हेरिटेज स्ट्रीट पर सोमवार सुबह कम तीव्रता वाले विस्फोट में एक व्यक्ति घायल हो गया, जो उस स्थान के करीब था जहां 6 मई (शनिवार) को विस्फोट की सूचना मिली थी. 6 मई को हुए विस्फोट में एक व्यक्ति घायल हो गया था और कुछ इमारतों के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए थे.

कोई डेटोनेटर नहीं मिला

सूत्रों के मुताबिक, इलाके से 30 घंटे के भीतर दो धमाकों के बारे में आंकड़े जुटा लिए गए हैं और एजेंसियां विस्तृत जानकारी हासिल कर रही हैं. पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने कहा, “कोई डेटोनेटर नहीं मिला है और ऐसा लगता है कि विस्फोटक को एक कंटेनर में रखा गया था.” उन्होंने कहा कि यह कहना जल्दबाजी होगी कि विस्फोट किसी की ‘शरारत’ थी या इसमें कोई आतंकी एंगल है.

फॉरेंसिक टीमें मौके पर कर रहीं जांच

विस्फोट के तुरंत बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच गईं और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई. उन्होंने कहा, ‘विस्फोटक बहुत कच्चे तरीके से बनाया गया था और इकट्ठा किया गया था. हालांकि कोई छर्रे का इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन तेज आवाज आई थी. अधिकारी ने कहा कि इलाके में हुए दो विस्फोटों की वैज्ञानिक जांच की जा रही है. उन्होंने कहा, ‘हमारी फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है.

#WATCH | Punjab: Security forces carry out flag march in Amritsar, following the reports of an explosion near Golden Temple in Amritsar

Mehtab Singh, ADCP, Amritsar says, “This is being done to restore public confidence.” pic.twitter.com/wtCNWGHgrv

— ANI (@ANI) May 8, 2023