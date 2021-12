स्वर्ण मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की कोशिश, लोगों ने युवक को पीट-पीटकर मार डाला

अमृतसर. अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में शनिवार को श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने की कोशिश करने वाले एक युवक की हत्या कर दी गई. जानकारी के मुताबिक युवक ने सचखंड साहिब के अंदर बने सुरक्षा घेरे को पार कर वहां रखी तलवार भी उठा ली थी, जिसके बाद वहां मौजूद सेवादारों ने उसे दबोच लिया. युवक की पहचान की पुष्टि नहीं की जा सकी है, हालांकि कथित तौर पर उसकी उम्र बीस साल के आसपास बताई जा रही है.

सेवादारों ने युवक को पकड़कर उसे तुरंत ही शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की टास्क फोर्स को सौंप दिया. द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक प्रत्यक्षदर्शी के हवाले से कहा कि युवक संगत के साथ दर्शन का इंतजार कर रहा था, लेकिन अचानक वह सुरक्षा रेलिंग पर चढ़ गया और श्री गुरु ग्रंथ साहिब के ‘सरूप’ के सामने रखी सोने की तलवार को उठाने की कोशिश करने लगा. एक अन्य चश्मदीद ने बताया कि आरोपी ने पास में रखी फूलों की पंखुड़ियों को लेने की भी कोशिश की.

Another sacrilege attempt in Punjab – this time in Sri Darbar Sahib

Unfortunate and deeply saddening as such events keep on happening! pic.twitter.com/08ATYiUY99

— Parminder Singh Brar (@PSBrarOfficial) December 18, 2021