Jagjit Singh Walia, ADCP Amritsar on reports of loud bangs heard in the city: I appeal to the people to not believe in rumours on social media. Everything is okay, as per our information nothing has happened. #Punjab pic.twitter.com/gleD1uZ4bx

— ANI (@ANI) March 14, 2019

In amritsar there is explosion type and there is jet or flight roaming around

please clearify it@IAF_MCC @adgpi @narendramodi

please

— Abhijeet Rajput (@abhijeetgopg) March 14, 2019



Anyone have any news about that blasting sound #Amritsar #Blast is it ?

— Bakul Joshi (@BakulJoshi15) March 14, 2019



A couple of blast sounds and the whole city is awake & apprehensive. Enough to make us realize we wouldn’t want a war and destroy the peace in the border cities. #Amritsar

— Simardeep S. Bhatia (@simsta11) March 14, 2019



#Amritsar#UPDATE

I AM FROM AMRITSAR AND CURRENTLY IN AMRITSAR



Kuch nhi hua bs afwah failai jaa rhi hai



* All of u dont worey please sleep

* no black out in amritsar

* no ambulance sounds

* No sirens

* others city people please relax dont pay attenstions

*Just rumeor



— Neeraj Tiwari (@Neeraj_0501) March 14, 2019



2 loud explosions heard in #Amritsar at around 1:15 AM IST

Bomb or Sonic boom from our fighter jets?

Anyone knows?



— Manish Rana (@TheRanaNo1) March 15, 2019



#Amritsar still not able to sleep! Kuch toh hua hai, still a lot of unease! Still hear the sound of planes in the sky.. Hope all is well

— Pankaj Sharma (@RigidSeeker) March 14, 2019

पंजाब के अमृतसर शहर में गुरुवार और शुक्रवार की दरम्यानी रात धमाकों जैसी दो तेज आवाजों से लोग सहम गए. न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास के क्षेत्रों में भारतीय वायुसेना की सक्रियता बढ़ गई है. भारतीय वायुसेना ने गुरुवार और शुक्रवार की दरम्यानी रात पंजाब और जम्मू के कुछ हिस्सों में कई फाइटर एयरक्राफ्ट्स के साथ अभ्यास किया. अमृतसर सहित पंजाब के बॉर्डर इलाके में वायुसेना ने सुपरसोनिक फाइटर जेट्स से ये अभ्यास किया. इसी के चलते लोगों को यह धमाके की आवाज़ सुनाई दी.लोग सोशल मीडिया पर इस घटना का जिक्र किया और साथ ही इसके पीछे के कारण जानने की कोशिश की. जानकारी के मुताबिक, रात एक से डेढ़ बजे के बीच लोगों दो तेज आवाजें सुनी. इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म है. हालांकि स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने ऐसी किसी घटना की पक्की जानकारी होने से इनकार किया है.अमृतसर के एडीसीपी ने देर रात बयान जारी कर कहा कि शहर में तेज धमाके जैसी आवाज़ें सुनी गई हैं. मैं लोगों से अपील करता हूं कि अफवाहों पर भरोसा न करें. सब कुछ ठीक है, हमारी जानकारी के मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ है.कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने जेट की आवाज़ें सुनी हैंकुछ लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे से ही इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं.तो वहीं कुछ लोग धमाके की बात कर रहे हैं.तो वहीं कुछ लोग कह रहे कि यह सब अफवाह है ऐसा कुछ नहीं हुआ है.वहीं एक यूज़र ने ट्वीट किया है कि उनका घर धमाके की आवाज़ से हिल गया.कुछ लोग सब कुछ ठीक होने की भी प्रार्थना कर रहे हैं.न्यूज़18 के रिपोर्टर ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि एयरफोर्स दोबारा रिहर्सल कर रही थी जिस वजह से लोगों को आवाज़ महसूस हुई और दहशत जैसा माहौल बन गया. हालांकि सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि यह सुपर सोनिक जेट की आवाज थी.