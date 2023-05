AAP से समझौते पर नवजोत सिद्धू बोले- अगर वैचारिक मतभेद हैं, तो गठबंधन नहीं बन सकता

नई दिल्ली. 2024 के लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) में आम आदमी पार्टी (AAP) से गठबंधन के सवाल पर पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने कहा कि अगर ‘वैचारिक मतभेद हों तो गठबंधन नहीं हो सकता.’ सिद्धू ने कहा कि इस बात पर उनका साफ मानना है कि उनकी लड़ाई सच की है. सिद्धू ने कहा कि ‘जब भी उनके सामने दुविधा होती है, तो वे सीधे चलते हैं.’ सिद्धू ने कहा कि वे मॉरल वैल्यूज से कोई समझौता नहीं करेंगे. सिद्धू ने कहा कि जब कोई सांसद सच बोलने के लिए संसद की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो वो भी संविधान की लड़ाई है. इसमें भी लोगों को आगे आना चाहिए. सिद्धू ने कहा कि वे पार्टी के अनुशासन से बाहर नहीं जाएंगे, मगर अपनी रूह की आवाज जरूर लोगों तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे.

इससे कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi), पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने पंजाब और दिल्ली के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की है. दिल्ली की नौकरशाही किसके अधीन रहेगी, इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के अध्यादेश के मुद्दे पर AAP ने कांग्रेस का समर्थन मांगा है. जिसके बाद इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पार्टी की बैठक बुलाई गई. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ख[ड़गे और अन्य नेताओं के सथ बैठक के बाद पंजाब के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि ‘बैठक में क्या हुआ वह गोपनीय है उस पर कांग्रेस अध्यक्ष या राहुल गांधी जी बात करेंगे.’

