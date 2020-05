B’day Special: उद्योगपति, जिसने कोरोना पर जुगाड़ वीडियो बनाने वाले को ऑफर की जॉब

The capabilities of our people to rapidly innovate & adapt to new circumstances never ceases to amaze me. @rajesh664 we need to get him as an advisor to our R&D & product development teams! pic.twitter.com/ssFZUyvMr9

— anand mahindra (@anandmahindra) April 24, 2020



Sent to me by a French friend. I know that many of my friends aren’t shaving during the lockdown...I thought it was laziness...Now I know why... pic.twitter.com/yx9shvjrqe

— anand mahindra (@anandmahindra) April 19, 2020



So I see that creating a new Video conference dress code is a global obsession. I’m going to ship this gentleman a lungi, so that he can complete his outfit by wearing it under his ‘instant suit.’ #whatsappwonderbox pic.twitter.com/pMWB7DYBV9

— anand mahindra (@anandmahindra) April 15, 2020



On a lighter note, this is from my #whatsappwonderbox. And I have a confession to make:On some Video Calls from home, I DID wear a lungi under my shirt. Didn’t have to stand up at any point during the meetings, but I suspect my colleagues may ask me to do so after this tweet! pic.twitter.com/e1IElefNaa

— anand mahindra (@anandmahindra) April 5, 2020

