जिंदगी को लेकर आनंद महिंद्रा का प्रेरणादायक ट्वीट, बर्फ के पुतलों वाली तस्वीर शेयर कर दिया अहम संदेश

नई दिल्लीः उद्योगपति आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया खासकर ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं. वह आए दिन कोई मजेदार वीडियो या फोटो शेयर कर उसके बारे में अपनी राय रखते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं. इतना ही नहीं, आनंद महिंद्रा का कम्युनिकेशन वन-वे न होकर टू-वे होता है. यानी उनको यदि किसी ट्विटर यूजर का अपने पोस्ट पर किया कॉमे᠎न्‍ट अच्छा लगता है, तो वह प्रतिक्रिया भी देते हैं. ट्विटर यूजर्स और आनंद महिंद्रा के बीच अतीत में भी कई बार इंटरेस्टिंग इंटरैक्शन होता रहा है.

उन्होंने रविवार 31 जुलाई, 2022 को भी ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की. इसमें बर्फ के कुछ ढांचे किसी ऑडिटोरियम में बिठाए गए हैं, जो दिखने में इंसानी कंकाल यानी स्केल्टन के रूप में हैं. आनंद महिंद्रा ने जो तस्वीर शेयर की है उस पर लिखे कैप्शन के मुताबिक, ‘इटली के एक स्कल्पचर ने अपनी प्रदर्शनी में बर्फ के स्केल्टननुमा पुतलों को ऑडिटोरियम में रखा. इस प्रदर्शनी का शीर्षक था, (Life is Short…Enjoy it before it melts. Live it…Love it…before it goes.) जिंदगी छोटी है, यह पिघल जाए उससे पहले इसका आनंद उठा लें. जिएं और प्यार करें, इससे पहले की जिंदगी आपका साथ छोड़ दे.’

उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने इस तस्वीर के साथ अपने कैप्शन में लिखा, ‘बहुत ही दमदार संदेश देने वाली तस्वीर. रविवार के लिए, सोचने और समझने के लिए बिल्कुल सही. इस पृथ्वी पर अपने अधिकांश समय को अच्छा और खुशहाल बनाएं, क्योंकि यह केवल एक छोटी सी यात्रा है.’



कुछ दिन पहले आनंद महिंद्रा के त्रएक और ट्वीट को काफी पसंद किया गया था. दरअसल, यह उनका ट्वीट नहीं, बल्कि एक यूजर के सवाल का जवाब था. आनंद महिंद्रा की अमेरिका दौरे से जुड़ी एक पोस्ट पर, एक ट्विटर यूजर ने पूछा, क्या आप एनआरआई हैं? इसके जवाब में आनंद महिंद्रा ने लिखा, ‘मैं परिवार के साथ न्यूयॉर्क आया हूं. वैसे मैं एचआरआई हूं, यानी हार्ट (ऑलवेज) रेजिडेंट इन इंडिया.’ उनका कहने का मतलब था कि वह भले दुनिया के किसी भी देश में रहें, उनका दिल हमेशा भारत में रहता है.



इसी तरह कुछ दिन पहले एक ट्विटर यूजर ने आनंद महिंद्रा से उनका क्वालिफिकेशन पूछ लिया था. उद्योगपति के जवाब ने ट्विटर यूजर्स को अपना फैन बना लिया. यूजर के सवाल का जवाब देते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा, ‘सच कहूं तो इस उम्र में मेरी योग्यता सिर्फ अनुभव है.’

