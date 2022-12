नई द‍िल्‍ली. प्रस‍िद्ध उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) अक्सर अपने लाखों ट्व‍िटर (Twitter) फॉलोअर्स को प्रेरक संदेश देते रहते हैं. इस सोशल मीड‍िया प्‍लेटफार्म पर वह समय-समय पर उन वीड‍ियो और तस्‍वीरों को शेयर करते रहते हैं ज‍िनसे लोगों को प्रेरणा म‍िल सके. ताजा मामला उनके द्वारा ट्वि‍टर पर 7 द‍िसंबर को शेयर की गई एक प‍िक्‍चर का है जोक‍ि बेहद ही चर्चा का व‍िषय बन गई है. दरअसल, मह‍िंद्रा ग्रुप के चेयरमैन (Mahindra Group Chairman) आनंद मह‍िंद्रा ने पंजाब की परमजीत कौर (Paramjit Kaur) नामक एक मह‍िला की एक तस्वीर साझा की जोक‍ि पत‍ि की मृत्यु के बाद ई-र‍िक्‍शा चला रही है. वह पंजाब में महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने वाली पहली महिला बनीं हैं.

एनडीटीवी की एक र‍िपोर्ट के मुताब‍िक ग्रुप के चेयरमैन आनंद मह‍िंद्रा ने ट्वीट कर ल‍िखा है-“अपने पति को खोने के बाद, वह एकमात्र रोटी कमाने वाली बन गई. उसका ई अल्फ़ा मिनी (महिंद्रा का ऑल-इलेक्ट्रिक ऑटोरिक्शा) उसकी बेटियों का भरन-पोषण करने में मदद करता है, जिनमें से एक अब कॉलेज में है.

Mid-week Inspiration: Paramjit Kaur, our first female Treo customer in Punjab. After losing her husband, she became the sole bread earner.Her E Alfa Mini helps her support her daughters, one of whom is now in college. She showed how to Rise against the odds #SheIsOnTheRise pic.twitter.com/GXXMe1yyUp

— anand mahindra (@anandmahindra) December 7, 2022