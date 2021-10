आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर डाली ऐसी फोटो कि यूजर बोले हम तो हाथ से ही खाएंगे जनाब

महिंद्रा ग्रुप (Mahindra Group) के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी एक्टिव रहते हैं. अक्सर वह मजेदार वीडियो और पोस्ट शेयर करते रहते हैं. हाल ही में उन्‍होंने कुछ ऐसा ट्वीट किया है जिसको देखने के बाद ट्विटर यूजर्स अलग-अलग तरीके के रिएक्‍शन देने लगे हैं. दअसल इस बार आनंद महिंद्रा ने साउथ इंडियन खाने की तस्‍वीर शेयर की है. इस तस्‍वीर को देखने के बाद हर किसी ने फोटो में किए गए प्रयोग को नकार दिया है और लिखा है साउथ इंडिया खाने का स्‍वाद हाथ से ही खाने में आता है.

आनंद महिंद्रा ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इडली की फोटो शेयर की है. साउथ इंडियन फूड इडली को लोग सांभर और नारियल की चटनी के साथ हाथ से खाना ज्‍यादा पसंद करते हैं. हालांकि आनंद महिंद्रा ने जो फोटो शेयर की है उसमें इडीली को आइसक्रीम स्टीक में लगाकर बनाया गया है.

Bengaluru, India’s innovation capital can’t stop its creativity from manifesting itself in the most unexpected areas… Idli on a stick—sambhar & chutney as dips…Those in favour, those against?? pic.twitter.com/zted3dQRfL — anand mahindra (@anandmahindra) September 30, 2021

आइसक्रीम की स्टिक के साथ दिखाई दे रही इडली की फोटो शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा, बेंगलुरू को भारत के इनोवेटिव कैपिटल के रूप में पहचाना जाता है. बेंगलुरू के अंदर सबसे ज्यादा रचनात्मक चीजें देखने को मिलती है. इस जगह पर लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखाने में पीछे नहीं रहते. सांभर और चटनी के साथ डूबोकर एक स्टिक पर इडली. इसपर कौन पक्ष में है और कौन खिलाफ?’

Do you see any spoon or fork here ?

👇 pic.twitter.com/syyKJUGDdN — Dr Charuhas (@charuhasmujumd1) September 30, 2021

आनंद महिंद्रा की ओर से शेयर की गई तस्‍वीर को देखने के बाद एक यूजर लिखा, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं. हाथ से इडली खाना असली परंपरा है. यह बेकार है.

Sorry. This is how we ppl from #Tamilnadu prefer to eat idly. pic.twitter.com/54hLe9LbOY — Gowrav (@Gowravchintu) October 1, 2021

वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है, माफ करिएगा, तमिलनाडु के लोग कुछ इस तरह इडली खाना पसंद करते हैं.