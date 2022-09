ब्रिटिश शिक्षा ने हमें कैसे किया प्रभावित? आनंद महिंद्रा ने शेयर किया चौंकाने वाला VIDEO

नई दिल्ली. उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) अक्सर सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल वीडियो और मैसेज शेयर करते रहते हैं. इस बार, महिंद्रा समूह के अध्यक्ष ने अपने 9.7 मिलियन फॉलोवर्स को एक ऐसा वीडियो को साझा किया है, जो ब्रिटिश शिक्षा पर है यानी ब्रिटेन द्वारा जिन भी देशों पर कब्जा हुआ है उसका असर इन कब्जे वाले देशों के शिक्षा पर भी हुआ जानिये एक वीडियो से कि ब्रिटिश शिक्षा ने कैसे प्रभावित किया है.

महिंद्रा ने इंग्लैंड में रहने वाले स्टैंड-अप कॉमेडियन डैलिसो चापोंडा की एक ऑडियो क्लिप को शेयर किया, जब वे कहीं परफॉर्म कर रहे थे. ऑडियो क्लिप के साथ, महिंद्रा ने लिखा, “फ्लॉलेस लॉजिक… जो चलता है, आता है…” ऑडियो क्लिप में, श्री चापोंडा, जो जाम्बिया, सोमालिया और केन्या जैसे अफ्रीकी देशों में ब्रिटिश-संचालित स्कूलों में शिक्षित थे, ने उल्लेख किया कि उन्हें अपने स्कूल में अंग्रेजी, फ्रेंच और लैटिन पढ़ाया गया लेकिन अफ्रीकी स्थानीय भाषा जैसे स्वाहिली और सोमाली की उपेक्षा की जा रही थी.

Flawless logic….What goes around, comes around… pic.twitter.com/ZL9inUiZSN

— anand mahindra (@anandmahindra) September 27, 2022