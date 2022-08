जब राकेश झुनझुनवाला ने दी थी 'बेशकीमती सलाह', आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर बताई बिग बुल से जुड़ी ये खास बात

नई दिल्ली: उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने रविवार को एक ट्वीट किया और उनका यह ट्वीट एक प्रेरक, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद के रूप में सटीक बैठता है. अपनी इस ट्वीट में आनंद महिंद्रा ने एक दिग्गज निवेशक और उद्योगपति रहे राकेश झुनझुनवाला की एक सलाह को अपने फैंस के साथ शेयर किया.

आनंद महिंद्रा ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि इस पोस्ट को खूब शेयर किया जा रहा है. अपने जीवन के अंतिम चरण में राकेश ने अब तक की सबसे मूल्यवान और लाभदायक सलाह दी. राकेश की यह एक ऐसी सलाह है जिसकी कीमत अरबो रुपयों से कहीं ज्यादा है. उन्होंने इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको समय निवेश करना होता है, पैसे नहीं.

किसी फंड में पैसा लगाने की सलाह नहीं दी

आनंद महिंद्रा के ट्वीट में निवेशक राकेश झुनझुनवाला की एक इंटरव्यू के दौरान कही एक बात का स्क्रीनशॉट था, जिसमें झुनझुनवाला किसी को भी किसी म्यूचुअल फंड या फिर किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाने की सलाह नहीं दी थी बल्कि उन्होंने जिंदगी की सबसे अनमोल सलाह दी थी. इंटरव्यू के दौरान राकेश झुनझुनवाला ने अपने सबसे खराब निवेश का जिक्र किया था.

This post is being widely shared. At the last stage of his life Rakesh gave the most valuable and profitable investment advice ever. It’s advice that is worth billions and the best part is, it requires investing your time, not your money. #SundayThoughts pic.twitter.com/s1tXX5UTGQ

— anand mahindra (@anandmahindra) August 21, 2022