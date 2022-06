फल तोड़ने के इस देसी जुगाड़ के कायल हुए आनंद महिंद्रा, ट्वीट कर तारीफ में कही ये बात

नई दिल्ली. हर इंसान मुश्किल कामों को आसानी से करने की कोशिश में लगा रहता है और इसी मकसद से वे तरह-तरह के जुगाड़ या तकनीक का भी सहारा लेते हैं, जिससे उनकी परेशानी चुटकी में हल हो जाती है. अब ऐसे ही एक इंसान ने उद्योगपति आनंद महिंद्रा का ध्यान खींचा है, जिसने कोल्ड ड्रिंक के बोतल से एक ऐसी चीज बना डाली, जिसका इस्तेमाल करके पेड़ों पर दूर लगे फलों को बड़ी ही आसानी से और बिना किसी मेहनत के तोड़ा जा सकता है.

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स कोल्ड ड्रिंक की प्लास्टिक बोतल से बनी एक मशीन का इस्तेमाल कर पेड़ पर लगे फलों को आसानी से तोड़ता है. दरअसल, इस मशीन को एक युवक ने प्लास्टिक की बोतल, एक पाइप और रस्सी का इस्तेमाल कर तैयार किया है. वास्तव में यह एक बेहतरीन जुगाड़ मशीन है, जिसकी मदद से किसी पेड़ पर लगे फलों को आसानी से तोड़ा जा सकता है.

दिलचस्प बात यहा है कि इसके लिए आपको पेड़ पर चढ़ने की भी जरूरत नहीं है. इस मशीन की एक खास बात और है. अगर आपको यह चिंता सता रही है कि फल टूटने के बाज जमीन पर गिरकर खराब हो सकते हैं, तो आप गलत हैं. इस देसी जुगाड़ की मदद से टूटे फल जमीन पर नहीं, बल्कि प्लास्टिक की बोतल में ही रह जाते हैं.

आनंद महिंद्रा ने की युवकी तारीफ

आनंद महिंद्र ने इस देसी जुगाड़ बनाने वाले युवक की खुलकर तारीफ की है. उन्होंने वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा- ये धरती को कैसे भी नुकसान पहुंचाने वाला कोई आविष्कार नहीं. मैं यह देखकर और भी उत्साहित हूं क्योंकि ये इस्तेमाल करने की संस्कृति को पेश करता है. अपने बेसमेंट या गैराज में लोगों के नए-नए प्रयोग करने की आदत के चलते अमेरिका आविष्कार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया. प्रयोग करने वाला इंसान आविष्कार की दुनिया का बादशाह बन सकता है.”

Not an earth-shattering invention. But I’m enthusiastic because it shows a growing culture of ‘tinkering.’ America became a powerhouse of inventiveness because of the habit of many to experiment in their basement/garage workshops. Tinkerers can become Titans of innovation. 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/M0GCW33nq7

— anand mahindra (@anandmahindra) June 2, 2022