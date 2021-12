पेशे से मैकेनिक लेकिन दिल से सिंगर..आनंद महिंद्रा भी हुए इस शख्स की सिंगिंग टैलेंट के मुरीद

नई दिल्ली: मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) सोशल मीडिया पर अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं. अपने ट्वीट के जरिए वे अक्सर यूजर्स को सकारात्मक संदेश देते हैं और देश के अलग-अलग हिस्सों में छुपी हुई प्रतिभाओं का उत्साह बढ़ाते हैं. एक बार फिर उन्होंने ट्विट करके एक ऐसे शख्स का वीडियो पोस्ट किया है जो पेशे से मैकेनिक है लेकिन शौक से बेहतरीन गायक. आनंद महिंद्रा ने इस युवक के सिंगिग टैलेंट की तारीफ की है.

आनंद महिंद्रा ने ट्वीट करते हुए, अमेरिका के मशहूर दार्शनिक राल्फ वाल्डो एमर्सन के कोट को लिखा…’हर आदमी शौक से एक कलाकार होता है’ और कहा कि इस व्यक्ति के गैरेज में वाहनों काम होता है लेकिन इसके सिंगिंग टैलेंट ने इसे सुकून का गैरेज बना दिया है.

यह वीडियो असम का बताया जा रहा है. जहां इस मैकेनिक के गैरेज पर लोगों की भीड़ है और एक पत्रकार ने उससे गाना गाने को कहा. जिसके बाद उसने साल 1964 में आई फिल्म दोस्ती का गीत….चाहूंगा मैं तुझे शाम-सवेरे गाया और लोगों का दिल जीत लिया. इस युवक की आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो कि कोई प्रोफेशनल सिंगर यह गाना गा रहा हो. वहीं आनंद महिंद्रा के वीडियो के साथ किए गए इस ट्वीट को कई लोगों ने रिट्वीट किया और इस शख्स की गायिकी तारीफ की.

“Every artist was first an amateur.’—Emerson. This man’s garage may be working on vehicles, but his innate talent has turned it into a garage for the soul…. pic.twitter.com/emcGbBtxUH

— anand mahindra (@anandmahindra) December 29, 2021